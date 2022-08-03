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27 минут назад

Однушки в элитных новостройках Москвы за пять лет подорожали в 2,3 раза

ТАСС

Однокомнатные квартиры комфорт-класса в новостройках Москвы за пять лет подорожали в среднем в 1,8 раза, до 11,4 млн рублей, в элитном сегменте - в 2,3 раза, до 136,5 млн рублей по итогам второго квартала 2022 года. Такие данные приводятся в исследовании риелторской компании Est-a-Tet, которое есть в распоряжении ТАСС.

Однушки в элитных новостройках Москвы подорожали в 2,3 раза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Однокомнатные квартиры в новостройках комфорт-класса за пять лет подорожали в среднем в 1,8 раз, или на 84,4% (с 6,2 до 11,4 млн рублей). Средняя стоимость однушек бизнес-класса выросла на 65,5%, с 11,7 до 19,4 млн рублей. В элитном сегменте однушки подорожали за пять лет в 2,3 раза (+131,0%) - с 59,1 до 136,5 млн рублей", - говорится в материалах.

Отмечается, что по итогам второго квартала 2022 года на рынке новостроек Москвы доля однокомнатных квартир в структуре продаж достигла 39,9% (пять лет назад - 34,4% сделок). Средний бюджет покупки находился на уровне 12,4 млн рублей. Средняя площадь проданных однокомнатных квартир по итогам квартала - 38,3 кв. м.

В перспективе доля однушек в структуре сделок на рынке новостроек Москвы будет расти, так как такие квартиры выполняют не только прямую функцию проживания, но и активно участвуют в инвестициях, сделках мены и купли-продажи, прокомментировал ТАСС директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев. "Однокомнатная квартира для многих граждан - то, с чего начинается самостоятельная жизнь, для многих иногородних - входной билет на рынок жилья региона. Кроме того, это своего рода валюта рынка недвижимости - хороший инструмент как для инвестиций, сбережений, так и возможный источник стабильного дохода при сдаче в аренду", - сказал собеседник агентства.

Новости Москвы,Роман Родионцев,
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