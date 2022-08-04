В Москве выявили 5 973 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 5 973 против 5 720 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.
Всего в столице с начала пандемии выявили 2 840 437 случаев инфицирования.
Число умерших из-за ковида в столице возросло на 10 против 12 днем ранее - до 44 514. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 3 690 - до 2 626 105.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 1 814 против 1 781 днем ранее.
Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 560 703 случая заражения.
Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 1 205, до 1 513 361, число умерших возросло на 6, до 34 361.