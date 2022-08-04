В Москве выявили 5 973 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 5 973 против 5 720 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

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Всего в столице с начала пандемии выявили 2 840 437 случаев инфицирования.

Число умерших из-за ковида в столице возросло на 10 против 12 днем ранее - до 44 514. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 3 690 - до 2 626 105.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 1 814 против 1 781 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 560 703 случая заражения.