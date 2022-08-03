В Москве запустили цех по переработке промышленных отходов

В Москве запустили цех по переработке отходов от производства упаковочных материалов, сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

В дальнейшем на предприятии планируют перерабатывать потребительскую упаковку и установить оборудование для производства подстаканников и яичных решеток из целлюлозы. По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, в планах у цеха перерабатывать 100 тонн материала в месяц.

Сейчас компания принимает у партнеров – производителей молочной продукции – бракованную упаковку, стреч-пленку, картон и пробки.

"Мы запустили оборудование, которое позволит перерабатывать около двух тысяч тонн отходов из ламинированного картона в год. Полученные целлюлоза и вторичный полиэтилен будем направлять на реализацию нашим партнерам", – рассказал генеральный директор компании Александр Абалаков.

Он уточнил, что участники могут самостоятельно организовать сбор материалов на площадках, а компания поможет им транспортировать отходы в цех.

Вторичный полиэтилен на предприятии планируют использовать в качестве материала для гранул асфальтового покрытия.