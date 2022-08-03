В бюджет Москвы за полгода поступило почти 1,8 трлн рублей

Доходы Москвы за шесть месяцев текущего года превысили половину от запланированного на 2022 год показателя и составили почти 1,8 трлн рублей. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента финансов.

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"По итогам первого полугодия 2022 года доходы бюджета Москвы составили 53,7% от плановых значений на текущий год. Всего в бюджет Москвы за январь-июнь 2022 года поступило 1 трлн 779,5 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходная часть столичного бюджета увеличилась на 18,3%, или на 274,8 млрд рублей", - сказали в пресс-службе.

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Сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета Москвы в первом полугодии составила 1 трлн 739,5 млрд рублей. Их доля в общем объеме доходов - 97,8%.

"Главными собственными доходными источниками бюджета в Москве являются налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль организаций. По итогам первого полугодия 2022 года их совокупная доля в налоговых и неналоговых доходах города составила 76,1%, а вклад в общие доходы - 74,4%", - добавили в департаменте.

Налоговые доходы

"Поступления по НДФЛ в январе-июне 2022 года в столичный бюджет составили 710,8 млрд рублей, 48,5% от годового плана, заложенного в законе о бюджете Москвы на 2022 год. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 19%, или 113,2 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, платежи по налогу на прибыль организаций за рассматриваемый период увеличились на 16,7%, или 87,4 млрд рублей, достигнув 612,4 млрд рублей. За первое полугодие поступило 58% от годового запланированного объема.

"На 58,1% выполнен годовой план платежей по специальным налоговым режимам. По результатам первого полугодия 2022 года поступления в бюджет по данному источнику составили 106,4 млрд рублей - 6% от общего объема доходов городского бюджета. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 25,9%, или 21,9 млрд рублей", - добавили в департаменте.

Объем платежей в бюджет города по налогу, взимаемому с применением упрощенной системы налогообложения, за январь-июнь 2022 года достиг 98,4 млрд рублей, по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, - 4,6 млрд рублей, по налогу на профессиональный доход - 3,4 млрд рублей.

"Платежи по специальным налоговым режимам являются третьим по объему поступлений в бюджет города доходным источником. Это связано с ростом популярности специальных налоговых режимов у жителей города, занимающихся предпринимательской и профессиональной деятельностью, а также продолжающимся процессом легализации доходов", - пояснили в пресс-службе департамента.

Также по налогу на имущество организаций в январе-июне 2022 года в бюджет Москвы перечислено 83,6 млрд рублей. Это на 8,9%, или 6,8 млрд рублей больше, чем за первое полугодие 2021 года. Относительно плановых значений на текущий год объем поступлений составил 52,7%.

Другие доходы

"В первом полугодии текущего года неналоговые доходы бюджета Москвы достигли 170,2 млрд рублей с ростом более чем в полтора раза, или на 58 млрд рублей по сравнению с январем-июнем 2021 года. Объем платежей достиг 67,6% от плановых годовых назначений. Доля неналоговых доходов составила 9,6% совокупных доходов бюджета Москвы", - сообщили в департаменте.

Как отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова, чьи слова приводит пресс-служба, по всем основным доходным источникам бюджета Москвы по итогам первого полугодия текущего года наблюдается положительная динамика.

"В бюджетной системе Москвы сохраняется стабильная ситуация. Высокая доля собственных доходов определяет устойчивость бюджета и позволяет осуществлять ритмичное финансирование всех отраслей городского хозяйства, направлять средства на социальную поддержку жителей города и развитие инфраструктуры", - сказала она.

По словам Зяббаровой, финансовая стабильность города достигнута благодаря сохранению высокой деловой активности и последовательному развитию экономики Москвы. По итогам пяти месяцев 2022 года индекс промышленного производства составил 109,3% к январю-маю 2021 года, а в сфере обрабатывающих отраслей - 111,7%. Оборот розничной торговли увеличился на 11,4% по сравнению с пятью месяцами прошлого года, оптовой - на 20,7%, объем платных услуг населению - на 20,8%.

"Сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. По состоянию на 24 июля 2022 года уровень зарегистрированной безработицы в столице составил 0,45 процента. С начала года численность безработных граждан снизилась на 9,1%", - добавили в департаменте.

На что Москва тратит деньги

Кассовые расходы бюджета столицы за первое полугодие 2022 года достигли 1 трлн 635,6 млрд рублей. На финансирование всех 13 государственных программ города Москвы за январь-июнь 2022 года направлено 1 трлн 556,1 млрд рублей, или 95,1% от объема всех расходов. Увеличение расходной части по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 186,6 млрд рублей, или 12,9%.

"Городской бюджет сохраняет выраженную социальную направленность. Расходы на поддержку москвичей и развитие социальной инфраструктуры остаются главным приоритетом политики правительства Москвы. На финансирование пяти госпрограмм соцнаправленности в первом полугодии текущего года выделено 913,4 млрд рублей - 55,8% всех расходов городского бюджета", - заверили в пресс-службе департамента финансов.

Так, на госпрограмму "Столичное здравоохранение" направлено 301,6 млрд рублей, а с учетом средств территориального Фонда обязательного медицинского страхования - 450,4 млрд рублей. Финансирование программы "Столичное образование" осуществлено в объеме 225,5 млрд рублей, "Социальная поддержка жителей Москвы" - 312,5 млрд рублей. На программу "Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия" выделено 51,4 млрд рублей, а на программу "Спорт Москвы" - 22,4 млрд рублей. Адресная инвестиционная программа в первом полугодии текущего года профинансирована в объеме 262 млрд рублей, или 37,1% от годового уточненного плана. Доля АИП в январе-июне составила 16% всех расходов города.

"В этом году в рамках АИП запланировано ввести в эксплуатацию более 170 объектов. В их числе 26 поликлиник, 19 детских садов, девять общеобразовательных организаций и 13 пристроек к ним. До конца года планируется завершить строительно-монтажные работы в двух скоропомощных комплексах - в НИИ им. Склифосовского и Боткинской больнице, возвести три уникальных больничных корпуса: лечебно-диагностический комплекс Центра имени Логинова, инфекционный лечебно-диагностический комплекс в ИКБ № 1, детский корпус при больнице в Коммунарке", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что в городе продолжается развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. С начала года введено в эксплуатацию 16,6 км автодорог, четыре искусственных сооружения и три пешеходных перехода. Основные работы развернулись на Северо-Восточной хорде на участке от Ярославского до Дмитровского шоссе, реконструкции развязки МКАД с Осташковским шоссе, участке Кокошкинского шоссе. Всего по плану в 2022 году в столице появятся 93,53 км современных автодорог, 19 искусственных сооружений и 11 пешеходных переходов.