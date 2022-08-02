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1 час назад

Москвичей пригласили «отправиться в СССР» на прогулке у «Москва-Сити»

Мослента

Москвичей пригласили «отправиться в СССР» на прогулке у «Москва-Сити», сообщает столичный Дептранс.

Москвичей пригласили «отправиться в СССР» на прогулке у «Москва-Сити»
Фото:  Сергей Киселев / АГН «Москва» Сергей Киселев / АГН «Москва»

«В честь фестиваля "Цветочный Джем" мы превратили пешеходное пространство "Москва-Сити" в настоящий зеленый оазис среди небоскребов. Лучшие ландшафтные дизайнеры представили здесь свои работы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цветочные арт-объекты делового квартала посвящены истории Москвы. Среди них оказался газетный киоск, автомат с газировкой, песочница «Гриб», телефонная будка, советский автомобиль, мотоциклы и прочие экспонаты.

Полюбоваться арт-объектами и сделать потрясающие фото можно до 11 сентября, уточнил Дептранс.

Ранее ландшафтный архитектор назвала способ создать луг в московском дворе. По словам специалиста, для начала нужно выяснить экологическую ситуацию на территории двора.

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