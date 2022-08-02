Москвичей пригласили «отправиться в СССР» на прогулке у «Москва-Сити», сообщает столичный Дептранс.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва» Сергей Киселев / АГН «Москва»

«В честь фестиваля "Цветочный Джем" мы превратили пешеходное пространство "Москва-Сити" в настоящий зеленый оазис среди небоскребов. Лучшие ландшафтные дизайнеры представили здесь свои работы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цветочные арт-объекты делового квартала посвящены истории Москвы. Среди них оказался газетный киоск, автомат с газировкой, песочница «Гриб», телефонная будка, советский автомобиль, мотоциклы и прочие экспонаты.

Полюбоваться арт-объектами и сделать потрясающие фото можно до 11 сентября, уточнил Дептранс.