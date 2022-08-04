Оркестр из Египта примет участие в фестивале "Спасская башня"

Военно-симфонический оркестр Египта выступит на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня". Об этом сообщили ТАСС в дирекции фестиваля в четверг.

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"Военно-симфонический оркестр Египта подготовил новую программу для юбилейного XV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", который пройдет в Москве на Красной площади с 26 августа по 4 сентября", - отметили организаторы.

До этого оркестр принимал участие в "Спасской башне" в 2017 и 2019 годах. Для юбилейного фестиваля коллектив подготовил специальную программу, в которую включил марш Иоганна Штрауса.

"Участники пока не раскрывают всех секретов, но сказали, что включили в свое выступление на Красной площади "Русский марш" Иоганна Штрауса", - отметили в дирекции.

Военно-симфонический оркестр Египта был сформирован в 1957 году. За время существования коллектив шесть раз занимал первое место на Всемирном фестивале военной музыки в Италии, выступал на Военно-музыкальном фестивале в Эдинбурге (Великобритания), Берлинском военно-музыкальном фестивале (Германия), Военно-музыкальном фестивале в Бремене (Германия) и других.

В задачи оркестра входит обеспечение музыкального сопровождения государственных церемоний и национальных торжеств. В частности, коллектив принимал участие в перевозке мумий фараонов в Национальный музей египетской цивилизации и открытии древней аллеи сфинксов.