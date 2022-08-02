Черного соболя сняли на видео на природе в Балашихе

В подмосковной Балашихе заметили черного соболя. Животное поедало птичку и не особо обращало внимание на снимающих его на видео людей. Об инциденте сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

На записи пушной зверек ест свою добычу под деревом. При этом он видит, что за ним наблюдают люди, однако не предпринимает никаких попыток убежать.

«Да, очень похожа на норку», – произносит женский голос за кадром.