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29 минут назад

В Москве прошли торжества в честь дня ВДВ и праздника "Ильин День на улице Ильинке"

Газета.Ruиещё 2

2 августа на улице Ильинке и Красной площади в Москве прошли торжества, посвященные празднику «Ильин День на улице Ильинке» и 92-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.

В Москве прошли торжества в честь Дня ВДВ
Фото: Пресс-служба Оргкомитета праздника Ильин деньПресс-служба Оргкомитета праздника Ильин день

Считается, что «Ильин День» связывает ушедшие и ныне живущие поколения. Ежегодно в этот день русские цари и патриархи, русское воинство и народ шли крестным ходом из Кремля к храму Пророка Божия Илии на Ильинке, останавливаясь на Лобном месте, чтобы совершить молебен святому. После долгого забвения празднование Ильина дня возродилось в 2003 году, праздник стал доброй московской традицией и приобрел статус общественно-церковного мероприятия.

Видео дня

Также 2 августа празднуется день образования Воздушно-десантных войск. В этот день офицеры, воины и ветераны ВДВ приходят на Ильинку в храм почтить своего Небесного Покровителя - Пророка Божия Илию.

В Москве прошел ранний молебен на улице Ильинке, праздничное богослужение в храме Пророка Божия Илии в Китай-городе, крестный ход из храма до Лобного места на Красной площади, молебен святому Пророку Божию Илие на Лобном месте. Также до 16 часов проходит праздничный концерт «За Россию, за мою», а для посетителей проводят бесплатные экскурсии в древний храм Пророка Божия Илии XVI века.

В праздничном концерте примет участие Ансамбль песни и пляски ВДВ, Московский казачий хор, Московский театр песни «Яр», заслуженный артист России Виктор Сорокин, а также другие творческие коллективы. Режиссер-постановщик праздничного концерта – Марина Гавриш.

Организаторами праздника являются храм Пророка Божия Илии на Новгородском подворье, Торгово-промышленная палата РФ, Командование Воздушно-десантных войск, при участии Общероссийской общественно-государственной организацией «ДОСААФ России», ветеранских организаций: «Совета ветеранов ВДВ», «Союза десантников России», «Боевого Братства», «Офицеров России» при поддержке Правительства Москвы, Префектуры ЦАО г. Москвы, Благотворительного фонда «Пророка Божия Илии», ГБУК г. Москвы «Объединение культурных центров Западного административного округа» и ряда других организаций.

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