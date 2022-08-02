В Москве прошли торжества в честь Дня ВДВ

2 августа на улице Ильинке и Красной площади в Москве прошли торжества, посвященные празднику «Ильин День на улице Ильинке» и 92-й годовщине образования Воздушно-десантных войск.

Фото: Пресс-служба Оргкомитета праздника Ильин день Пресс-служба Оргкомитета праздника Ильин день

Считается, что «Ильин День» связывает ушедшие и ныне живущие поколения. Ежегодно в этот день русские цари и патриархи, русское воинство и народ шли крестным ходом из Кремля к храму Пророка Божия Илии на Ильинке, останавливаясь на Лобном месте, чтобы совершить молебен святому. После долгого забвения празднование Ильина дня возродилось в 2003 году, праздник стал доброй московской традицией и приобрел статус общественно-церковного мероприятия.

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Также 2 августа празднуется день образования Воздушно-десантных войск. В этот день офицеры, воины и ветераны ВДВ приходят на Ильинку в храм почтить своего Небесного Покровителя - Пророка Божия Илию.

В Москве прошел ранний молебен на улице Ильинке, праздничное богослужение в храме Пророка Божия Илии в Китай-городе, крестный ход из храма до Лобного места на Красной площади, молебен святому Пророку Божию Илие на Лобном месте. Также до 16 часов проходит праздничный концерт «За Россию, за мою», а для посетителей проводят бесплатные экскурсии в древний храм Пророка Божия Илии XVI века.

В праздничном концерте примет участие Ансамбль песни и пляски ВДВ, Московский казачий хор, Московский театр песни «Яр», заслуженный артист России Виктор Сорокин, а также другие творческие коллективы. Режиссер-постановщик праздничного концерта – Марина Гавриш.