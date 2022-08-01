В Москве прошел Geek Picnic

В Музеоне в субботу прошел международный фестиваль науки и технологий Geek Picnic. Гостей ждали разнообразные представители технологии, науки и современного искусства.

Фото: Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн

В рамках образовательной программы можно было посетить 10 лекториев с различными темами для обсуждений, среди которых урбанистика и вопросы технологического оснащения современных городов, экология, киберспорт, наука и космос, биотехнологии и другие. Для разговоров на темы развития технологий и будущего в условиях людей-киборгов была подготовлена открытая площадка.

Развлечения на фестивале мог найти каждый. Для детей были организованы различные мастер-классы, обучения по программированию, конструированию и прочим технологиям.

Большое внимание на фестивале уделили и экологии. Целый блок был посвящен бережному отношению к окружающей среде и раздельному сбору мусора. Посетители могли пройти квест по сортировки отходов и изготовить из пластика веселые значки.

Одним из самых ярких событий фестиваля стал конкурс косплея. Участники в невероятно детализированных костюмах развлекали гостей на протяжении всего дня, а к вечеру устроили захватывающий парад. Все образы были проработаны на столько, что выбрать победителя было невыполнимой задачей.