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26 минут назад

В Москве прошел Geek Picnic

Моя Москва.онлайн

В Музеоне в субботу прошел международный фестиваль науки и технологий Geek Picnic. Гостей ждали разнообразные представители технологии, науки и современного искусства.

В Москве прошел Geek Picnic
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

В рамках образовательной программы можно было посетить 10 лекториев с различными темами для обсуждений, среди которых урбанистика и вопросы технологического оснащения современных городов, экология, киберспорт, наука и космос, биотехнологии и другие. Для разговоров на темы развития технологий и будущего в условиях людей-киборгов была подготовлена открытая площадка.

Развлечения на фестивале мог найти каждый. Для детей были организованы различные мастер-классы, обучения по программированию, конструированию и прочим технологиям.

Большое внимание на фестивале уделили и экологии. Целый блок был посвящен бережному отношению к окружающей среде и раздельному сбору мусора. Посетители могли пройти квест по сортировки отходов и изготовить из пластика веселые значки.

Одним из самых ярких событий фестиваля стал конкурс косплея. Участники в невероятно детализированных костюмах развлекали гостей на протяжении всего дня, а к вечеру устроили захватывающий парад. Все образы были проработаны на столько, что выбрать победителя было невыполнимой задачей.

Также гости могли насладиться различным самодельным электротранспортом, киберпанком и ретро-футуризмом. А наблюдать за всем происходящим можно было наблюдать с помощью робота телеприсутствия, который мог показать фестиваль любому пользователю в режиме рольного времени.

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