Назван срок возвращения жары в Москву

«По Москве прогнозируются высокая температура и возвращение жаркой погоды во второй половине этой недели. В четверг в столице температура будет от 29 до 31 градуса, а в пятницу и субботу ожидается от 28 до 33 градусов, без осадков. Для Москвы это сильная жара», – рассказала эксперт.