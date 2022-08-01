В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 62.05EUR 63.25
Войти в почту
8 минут назад

Назван срок возвращения жары в Москву

Елена Прошина

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила жителей столицы о том, что жара может вернуться в конце этой недели. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Назван срок возвращения жары в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По Москве прогнозируются высокая температура и возвращение жаркой погоды во второй половине этой недели. В четверг в столице температура будет от 29 до 31 градуса, а в пятницу и субботу ожидается от 28 до 33 градусов, без осадков. Для Москвы это сильная жара», – рассказала эксперт.

Впрочем, по словам Марины Макаровой, отдохнуть от жары помогут прохладные ночи. Ночная температура в эти дни составит всего 12–17 градусов.

Напомним, что ранее синоптики рассказали о том, какую погоду россиянам стоит ждать в августе. Согласно их прогнозам, многие регионы страны ждёт очень непредсказуемый и полный неприятных сюрпризов конец лета.

Новости Москвы,Марина Макарова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители