Назван срок возвращения жары в Москву

Ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова предупредила жителей столицы о том, что жара может вернуться в конце этой недели. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«По Москве прогнозируются высокая температура и возвращение жаркой погоды во второй половине этой недели. В четверг в столице температура будет от 29 до 31 градуса, а в пятницу и субботу ожидается от 28 до 33 градусов, без осадков. Для Москвы это сильная жара», – рассказала эксперт.
Впрочем, по словам Марины Макаровой, отдохнуть от жары помогут прохладные ночи. Ночная температура в эти дни составит всего 12–17 градусов.
Напомним, что ранее синоптики рассказали о том, какую погоду россиянам стоит ждать в августе. Согласно их прогнозам, многие регионы страны ждёт очень непредсказуемый и полный неприятных сюрпризов конец лета.