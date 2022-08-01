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33 минуты назад

Москвичам пообещали снег в сентябре

Елена Прошина

Сентябрь в Москве станет рекордным по количеству выпавших осадков, также ожидается похолодание и даже снегопады. Об этом сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Москвичам пообещали снег в сентябре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, в сентябре в Москве возможны не только залповые ливни, но и снегопады. Кроме того на протяжении всего месяца в столичном регионе ожидаются сильный ветер и похолодание. Столбики термометров начнут опускаться уже с 3-5 сентября. Аналогичная погода прогнозируется также в Санкт-Петербурге.

В то же время на курортах ожидается бархатный сезон. Серьезных погодных аномалий в Крыму и Краснодарском крае синоптики не прогнозируют.

Ранее ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на этой неделе в Москве ожидается солнечная сухая погода с температурой до плюс 31 градуса.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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