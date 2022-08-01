Москвичам пообещали снег в сентябре

Сентябрь в Москве станет рекордным по количеству выпавших осадков, также ожидается похолодание и даже снегопады. Об этом сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на прогнозы синоптиков.
По данным издания, в сентябре в Москве возможны не только залповые ливни, но и снегопады. Кроме того на протяжении всего месяца в столичном регионе ожидаются сильный ветер и похолодание. Столбики термометров начнут опускаться уже с 3-5 сентября. Аналогичная погода прогнозируется также в Санкт-Петербурге.
В то же время на курортах ожидается бархатный сезон. Серьезных погодных аномалий в Крыму и Краснодарском крае синоптики не прогнозируют.
Ранее ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на этой неделе в Москве ожидается солнечная сухая погода с температурой до плюс 31 градуса.