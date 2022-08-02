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1 час назад

Биолог оценил опасность нашествия слизней в Москве

Lenta.ruиещё 7

Опасность для человека оранжевые слизни не представляют. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил нашествие моллюсков доктор биологических наук, профессор кафедры защиты растений Российского государственного сельскохозяйственного университета — МСХА имени Тимирязева Вячеслав Гриценко.

Биолог оценил опасность нашествия слизней в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Опасность от нашествия слизней

В этом году жители Москвы стали чаще замечать огромных испанских слизней на природных территориях. Об этом сообщает «Мослента». Издание напоминает, что при встрече со слизнем стоит помнить о простых правилах безопасности: не нужно брать особь голыми руками, так как в слизи моллюска могут содержаться паразиты и патогенные микроорганизмы.

«По той статистике, которая есть по слизням, разносчиками инфекций, опасных для человека, они не являются. В этом смысле опасности нет, но голыми руками брать их, конечно, не стоит», — сказал Гриценко. При этом биолог отметил, что для растений моллюски представляют угрозу. «Слизни вообще, и эти в частности, очень многоядны и могут повреждать в первую очередь овощные культуры», — добавил он.

Как слизни появились в Москве?

Гриценко рассказал о факторах, которые могли усилить распространение моллюсков в Москве.

«Во-первых, слизни могли распространиться с усилением глобальной мировой коммуникаций. Продукты циркулируют по всему миру, вместе с ними могут распространяться различные вредители. Во-вторых, на их появление и размножение влияет климатическое потепление», — сообщил биолог.

Ранее садовод Ларри Ходжсон подсказал дачникам способ спасти грядки от слизней. По его словам, чтобы спасти посадки, в «жертву» слизням можно принести несколько растений, которые привлекают брюхоноогих моллюсков на всех стадиях своего роста, отвлекают их от свежих посевов и спасают урожай. Таким образом, можно высадить для слизней кервель ажурный и клевер красный.

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