Биолог оценил опасность нашествия слизней в Москве

«По той статистике, которая есть по слизням, разносчиками инфекций, опасных для человека, они не являются. В этом смысле опасности нет, но голыми руками брать их, конечно, не стоит», — сказал Гриценко. При этом биолог отметил, что для растений моллюски представляют угрозу. «Слизни вообще, и эти в частности, очень многоядны и могут повреждать в первую очередь овощные культуры», — добавил он.