Раскрыт реальный срок открытия нового колеса обозрения в Москве

Самое большое колесо обозрения Европы, 140-метровое «Солнце Москвы» уже смонтировано рядом с ВДНХ. Реальный срок его открытия «Мосленте» раскрыли в пресс-службе нового аттракциона.

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Некоторое время назад многие СМИ опубликовали новость о том, что «Солнце Москвы» начнет свою работу в День города. Пресс-служба аттракциона эту информацию не подтвердила. В ответе на запрос «Мосленты» говорится: «Открытие планируется до конца летнего сезона, который в московских парках длится с мая по сентябрь включительно».

В настоящий момент ведутся подготовительные работы перед пуском «Солнца Москвы».

«Колесо обозрения находится на финальном этапе своей реализации. Аттракцион собран, сейчас специалисты приступают к тестированию всех его систем и к пуско-наладочным работам. Далее пройдет отработка всевозможных нештатных ситуаций, обучение персонала, получение необходимых документов и ввод в эксплуатацию», — рассказал операционный директор «Солнца Москвы» Дмитрий Мамаев.