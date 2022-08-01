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21 минуту назад

Раскрыт реальный срок открытия нового колеса обозрения в Москве

Мослента

Самое большое колесо обозрения Европы, 140-метровое «Солнце Москвы» уже смонтировано рядом с ВДНХ. Реальный срок его открытия «Мосленте» раскрыли в пресс-службе нового аттракциона.

Раскрыт реальный срок открытия нового колеса обозрения в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Некоторое время назад многие СМИ опубликовали новость о том, что «Солнце Москвы» начнет свою работу в День города. Пресс-служба аттракциона эту информацию не подтвердила. В ответе на запрос «Мосленты» говорится: «Открытие планируется до конца летнего сезона, который в московских парках длится с мая по сентябрь включительно».

В настоящий момент ведутся подготовительные работы перед пуском «Солнца Москвы».

«Колесо обозрения находится на финальном этапе своей реализации. Аттракцион собран, сейчас специалисты приступают к тестированию всех его систем и к пуско-наладочным работам. Далее пройдет отработка всевозможных нештатных ситуаций, обучение персонала, получение необходимых документов и ввод в эксплуатацию», — рассказал операционный директор «Солнца Москвы» Дмитрий Мамаев.

Ранее сообщалось, что мошенники начали продавать билеты на еще не начавшее работу колесо обозрения «Солнце Москвы». В администрации аттракциона заявили, что знают о проделках аферистов, и подчеркнули, что реальные билеты в продажу еще не поступили.

Новости Москвы,Дмитрий Мамаев,ВДНХ,
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