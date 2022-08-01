В Москве стартовало голосование за лучшие места для свиданий

— Москва — очень романтичный город. Здесь много мест для свиданий и интересных встреч. Парочки могут уединиться в тихих парках и общественных пространствах, а также на красивых набережных. А можно пообщаться или признаться в любви в необычном месте и даже так, чтобы захватывало дух, — говорится в сообщении.