В Москве стартовало голосование за лучшие места для свиданий

В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное выбору лучших мест для свиданий в столице. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
— Москва — очень романтичный город. Здесь много мест для свиданий и интересных встреч. Парочки могут уединиться в тихих парках и общественных пространствах, а также на красивых набережных. А можно пообщаться или признаться в любви в необычном месте и даже так, чтобы захватывало дух, — говорится в сообщении.
Всего на выбор представлено 18 площадок, среди них сквер у памятника А.С. Пушкину на Пушкинской площади, Патриаршие пруды, Московский планетарий, парк «Зарядье», Московский зоопарк и так далее. Всего можно выбрать максимум пять вариантов.
Кроме того, можно предложить и другое место. Для этого необходимо выбрать вариант «Свой вариант ответа» и написать любимое место для встреч.
До этого сообщалось, что в рамках фестиваля «Московское варенье» в столице пройдет ряд бесплатных кинопоказов, где гости cмогут увидеть новинки зарубежного кинематографа и советскую классику.