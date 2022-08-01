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6 минут назад

Голосование за лучшие места для свиданий в Москве стартовало в «Активном гражданине»

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В проекте «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное выбору лучших мест для свиданий в столице. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В Москве стартовало голосование за лучшие места для свиданий
Фото: ТАССТАСС

Москва — очень романтичный город. Здесь много мест для свиданий и интересных встреч. Парочки могут уединиться в тихих парках и общественных пространствах, а также на красивых набережных. А можно пообщаться или признаться в любви в необычном месте и даже так, чтобы захватывало дух, — говорится в сообщении.

Всего на выбор представлено 18 площадок, среди них сквер у памятника А.С. Пушкину на Пушкинской площади, Патриаршие пруды, Московский планетарий, парк «Зарядье», Московский зоопарк и так далее. Всего можно выбрать максимум пять вариантов.

Кроме того, можно предложить и другое место. Для этого необходимо выбрать вариант «Свой вариант ответа» и написать любимое место для встреч.

До этого сообщалось, что в рамках фестиваля «Московское варенье» в столице пройдет ряд бесплатных кинопоказов, где гости cмогут увидеть новинки зарубежного кинематографа и советскую классику.

Новости Москвы,Правительство Москвы,
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