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50 минут назад

Новости погоды: москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Майк Габриелян

Солнечная сухая погода и +31 градус ожидается в Москве на следующей неделе. Такой прогноз сделал синоптик «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, лето не собирается сдавать позиции. Напротив, оно намерено «включить температурный форсаж» в начале августа. На предстоящей неделе в Центральной России будет господствовать антициклон.

«Он сулит жителям региона солнечную, сухую и не по сезону теплую погоду», - отметил Тишковец.

Температурный фон прогнозируется на 4-5 градусов выше климатической нормы.

В понедельник будет + 23..+28, во вторник на градус теплее. В среду ожидается +25..+30. В четверг и пятницу +26..+31.

В ночные часы температура повысится с +9..+14 в начале недели до +13..+18 в конце.

Только в следующие выходных скажется влияние атмосферного фронта, пройдут грозовые дожди, температура упадет на 2-3 градуса.

Верящие в приметы люди говорят, что 1 августа (Макриды) можно узнать, какой будет осень. По этому дню на Руси издревле определяли осеннюю погоду: «Каков день выдается - такова и осень будет».

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,
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