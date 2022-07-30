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1 час назад

Музей Победы в августе проведет бесплатный кинопоказ

Вечерняя Москва

Онлайн-кинотеатр Музея Победы в августе проведет бесплатный кинопоказ 13 картин. Об этом сообщили в пресс-службе музея в субботу, 30 июля.

Музей Победы в августе проведет бесплатный кинопоказ
Фото: mos.ru / Евгений Самаринmos.ru / Евгений Самарин

— В августе онлайн-кинотеатр Музея Победы подготовил для пользователей 13 бесплатных кинопоказов. Они приурочены к праздничным и историческим датам третьего месяца лета. Зрители увидят фильмы, ставшие классикой отечественного кинематографа, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что фильмы будут посвящены 90-летию Венецианского фестиваля, юбилеям писателя Василия Аксенова, Дню фронтовой собаки и другим знаменательным датам.

Так, 2 августа для просмотра станет доступен фильм «В зоне особого внимания», 12 августа зрители онлайн-кинотеатра смогут увидеть картину «Летчики», 22 августа состоится показ фильма «Броненосец «Потемкин», а 27 числа — картины «Сибириада».

Помимо этого, зрители кинотеатра увидят фильмы «Король неба», «Садко», «Дядя Ваня», «Спорт, спорт, спорт», «Романс о влюбленных», «Африка» и другие.

Музей Победы в рамках форума финалистов Конкурса молодых международников СНГ имени Громыко посетили 40 ученых из 11 государств. На встрече специалисты обсудили насущные вопросы на тему спецоперации на Украине, развития евразийской интеграции и противодействия санкциям.

Новости Москвы,Василий Аксенов,
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