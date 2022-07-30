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29 минут назад

Электрички задерживаются на Казанском направлении МЖД

Москва24иещё 6

На Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживается ряд поездов из-за срыва пассажиром стоп-крана, сообщается на сайте МЖД.

Электрички задерживаются на Казанском направлении МЖД
Фото:  Москва 24/Евгения Смолянская Москва 24/Евгения Смолянская

Уточняется, что инцидент произошел в 20:51 по московскому времени на перегоне Голутвин–Пески.

"В связи с этим в пути также задерживается пассажирский поезд №105 Оренбург–Санкт-Петербург. Прогнозируемое время задержки – более полутора часов. С незначительным отставанием от графика – до 20 минут -– в настоящее время следуют пассажирский поезд №739 Москва-Воронеж, электропоезд №6139 Рязань–Голутвин", – отметили в пресс-службе.

В МЖД добавили, что вспомогательный локомотив со станции Воскресенск находится на месте, принимаются необходимые меры для уменьшения времени опоздания поездов.

Ранее сообщалось, что расписание поездов Казанского направления Московской железной дороги изменится с 7 по 23 августа.

Корректировки связаны с проведением завершающего этапа комплексных работ по подготовке железнодорожной инфраструктуры к строительству тоннеля для МЦД-3.

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