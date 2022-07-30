Электрички задерживаются на Казанском направлении МЖД

"В связи с этим в пути также задерживается пассажирский поезд №105 Оренбург–Санкт-Петербург. Прогнозируемое время задержки – более полутора часов. С незначительным отставанием от графика – до 20 минут -– в настоящее время следуют пассажирский поезд №739 Москва-Воронеж, электропоезд №6139 Рязань–Голутвин", – отметили в пресс-службе.