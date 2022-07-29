Участникам проекта «Город заданий» начислят баллы за экологическую активность

Московский электронный проект «Город заданий» пополнился еще одним разделом. На сайте появилась страница, посвященная экологии. За нее отвечает Департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы.
Отмечается, что проект Правительства Москвы стартовал в декабре 2021 года. Он направлен на привлечение горожан к выполнению заданий от исполнительной власти. По состоянию на 28 июля, участники выполнили 452 тысячи разнообразных задания.
В списке ближайших заданий - «Популяризация отдыха на природных и озелененных территориях города Москвы». В его рамках следует сделать снимки во время прогулок по природным паркам и озелененным территориям столицы.
Готовые фотографии, вместе с небольшим текстовым описанием, необходимо опубликовать в соцсетях. Под постами должны быть хештеги #Мосприрода и #ГородЗаданий.
Координаторы проекта проверят выполнение заданий в течение 10 рабочих дней. После этого, в автоматическом режиме произойдет начисление баллов активным участникам. Обмен баллов можно будет осуществить на портале «Миллион призов».
Руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко пояснил, что задания проекта охватывают практически все сферы городской жизни. В том числе, спорт, культуру, экологию и многое другое. Выполнение квестов полезно как Москве, так и самим исполнителям.