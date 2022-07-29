Участникам проекта «Город заданий» начислят баллы за экологическую активность

Московский электронный проект «Город заданий» пополнился еще одним разделом. На сайте появилась страница, посвященная экологии. За нее отвечает Департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что проект Правительства Москвы стартовал в декабре 2021 года. Он направлен на привлечение горожан к выполнению заданий от исполнительной власти. По состоянию на 28 июля, участники выполнили 452 тысячи разнообразных задания.

В списке ближайших заданий - «Популяризация отдыха на природных и озелененных территориях города Москвы». В его рамках следует сделать снимки во время прогулок по природным паркам и озелененным территориям столицы.

Готовые фотографии, вместе с небольшим текстовым описанием, необходимо опубликовать в соцсетях. Под постами должны быть хештеги #Мосприрода и #ГородЗаданий.

Координаторы проекта проверят выполнение заданий в течение 10 рабочих дней. После этого, в автоматическом режиме произойдет начисление баллов активным участникам. Обмен баллов можно будет осуществить на портале «Миллион призов».