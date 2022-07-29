Московским полицейским вернули масочный режим

Все отделы внутренних дел Москвы получили распоряжение МВД о необходимости носить средства индивидуальной защиты на рабочем месте. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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По данным канала, возвращение масочного режима московским полицейским объяснено увеличением числа ковид-положительных в городе и заботой о здоровье.

Роспотребнадзор с 1 июля отменил введенные из-за коронавируса ограничения в России, в том числе масочный режим. Однако уже 12 июля оперштаб Москвы рекомендовал жителям города снова начать носить маски в закрытых общественных помещениях из-за подъема заболеваемости COVID-19.