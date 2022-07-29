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28 минут назад

Московским полицейским вернули масочный режим

Алиса Селезнёва

Все отделы внутренних дел Москвы получили распоряжение МВД о необходимости носить средства индивидуальной защиты на рабочем месте. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Московским полицейским вернули масочный режим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, возвращение масочного режима московским полицейским объяснено увеличением числа ковид-положительных в городе и заботой о здоровье.

Роспотребнадзор с 1 июля отменил введенные из-за коронавируса ограничения в России, в том числе масочный режим. Однако уже 12 июля оперштаб Москвы рекомендовал жителям города снова начать носить маски в закрытых общественных помещениях из-за подъема заболеваемости COVID-19.

В России могут вернуть антиковидные ограничения

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в России растет число заболевших коронавирусом и назвал это «тревожной динамикой». При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что обязательного ношения масок в России нет, и граждан никто не ограничивает. Однако те, кто на фоне роста заболеваемости хочет позаботиться о своем здоровье, могут самостоятельно принимать меры предосторожности.

Новости Москвы,Дмитрий Песков,Роспотребнадзор,
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