Московским полицейским вернули масочный режим

Все отделы внутренних дел Москвы получили распоряжение МВД о необходимости носить средства индивидуальной защиты на рабочем месте. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, возвращение масочного режима московским полицейским объяснено увеличением числа ковид-положительных в городе и заботой о здоровье.
Роспотребнадзор с 1 июля отменил введенные из-за коронавируса ограничения в России, в том числе масочный режим. Однако уже 12 июля оперштаб Москвы рекомендовал жителям города снова начать носить маски в закрытых общественных помещениях из-за подъема заболеваемости COVID-19.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в России растет число заболевших коронавирусом и назвал это «тревожной динамикой». При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что обязательного ношения масок в России нет, и граждан никто не ограничивает. Однако те, кто на фоне роста заболеваемости хочет позаботиться о своем здоровье, могут самостоятельно принимать меры предосторожности.