Москвичам предсказали повторение жары 2010 года

В ближайшие десять лет в Москву может прийти аномальная жара, подобная той, что была в 2010 году. Такой прогноз сделал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает «РИА Новости».
По его мнению, такие волны жары начнут наблюдаться «все чаще и чаще» и в ближайшее десятилетие повторение 2010 года не обойдет и Москву. Однако пока на этот счет можно не переживать, добавил Шувалов.
В 2022 году аномально жарким лето выдалось для ряда европейских стран. В частности, на прошлой неделе выше 40 градусов температура поднялась в Великобритании, что стало максимальным значением для страны за все время ее существования. Также высокие показатели фиксируют в Италии, Франции, Греции, Испании, Португалии и Германии.