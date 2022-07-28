Москвичам предсказали повторение жары 2010 года

В ближайшие десять лет в Москву может прийти аномальная жара, подобная той, что была в 2010 году. Такой прогноз сделал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает «РИА Новости».

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По его мнению, такие волны жары начнут наблюдаться «все чаще и чаще» и в ближайшее десятилетие повторение 2010 года не обойдет и Москву. Однако пока на этот счет можно не переживать, добавил Шувалов.