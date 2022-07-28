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27 минут назад

Москвичам предсказали повторение жары 2010 года

Елена Прошина

В ближайшие десять лет в Москву может прийти аномальная жара, подобная той, что была в 2010 году. Такой прогноз сделал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает «РИА Новости».

Москвичам предсказали повторение жары 2010 года
Фото: ТАССТАСС

По его мнению, такие волны жары начнут наблюдаться «все чаще и чаще» и в ближайшее десятилетие повторение 2010 года не обойдет и Москву. Однако пока на этот счет можно не переживать, добавил Шувалов.

Новости погоды: к Москве подходит «ливень месяца»

В 2022 году аномально жарким лето выдалось для ряда европейских стран. В частности, на прошлой неделе выше 40 градусов температура поднялась в Великобритании, что стало максимальным значением для страны за все время ее существования. Также высокие показатели фиксируют в Италии, Франции, Греции, Испании, Португалии и Германии.

Новости Москвы,Александр Шувалов,
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