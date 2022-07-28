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37 минут назад

Прогноз погоды: В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в начале августа

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Потепление придет в Москву 1 августа, сильной жары не ожидается, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале августа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, с начала месяца температура будет постепенно повышаться на 1–2 градуса. При этом он добавил, что сильной жары не ожидается.

По данным Гидрометцентра, предварительно 1 августа в столице прогнозируется 23–28 градусов тепла, 2 августа – 25–30 градусов тепла.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что на протяжении всей недели с 25 июля в столице будет жаркая погода. По его словам, в четверг-пятницу местами ожидается небольшой дождь и облачности будет побольше.

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