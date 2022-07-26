Собянин назначил заместителя префекта САО

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил заместителя префекта Северного административного округа. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Из документа следует, что должность займет Роман Русанов. Уточняется, что служебный контракт с ним заключен на пять лет, при этом период не должен превышать срок полномочий мэра столицы.

11 мая Собянин подписал распоряжение, в соответствии с которым первого заместителя префекта — руководителя контрактной службы ЮВАО Александра Скороспелова освободили от занимаемой должности.

Помимо этого, мэр назначил Андрея Еремина на должность первого заместителя руководителя столичного департамента спорта. Уточняется, что с ним заключили контракт на два года.

Также Собянин уволил Ольгу Грачеву с должности первого заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы. Ее освободили от должности по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию.