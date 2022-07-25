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58 минут назад

Прогноз погоды: В Москву к выходным придет похолодание

ТАССиещё 2

Похолодание до 21-23 градусов тепла придет в Москву к субботе. Однако до этого столицу ожидают теплые дни с температурой до 30 градусов тепла, хоть и с кратковременными дождями, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Москву к выходным придет похолодание
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

"В четверг начнется понижение температуры, но пока что не очень заметное - до 25-26 градусов, а дальше температура будет продолжать понижаться на 1-2 градуса каждый день. В пятницу уже прогнозируется ниже 25 градусов, а в субботу - 21-23 градуса", - сообщил он.

По словам Вильфанда, до периода похолодания москвичей ожидает достаточно теплая, а временами жаркая погода. В понедельник прогнозируется 25-27 градусов тепла, во вторник - 27-29 градусов тепла. Среда станет самым жарким днем недели: воздух прогреется до 30 градусов тепла.

Метеоролог отметил, что кратковременные дожди будут идти на протяжении всей рабочей недели. В понедельник они будут местами с грозами и усилением ветра до 15 м/с.

"Угрожающих дождей не будет", - пояснил Вильфанд.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
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