В Москву к выходным придет похолодание

"В четверг начнется понижение температуры, но пока что не очень заметное - до 25-26 градусов, а дальше температура будет продолжать понижаться на 1-2 градуса каждый день. В пятницу уже прогнозируется ниже 25 градусов, а в субботу - 21-23 градуса", - сообщил он.