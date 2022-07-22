Оценена вероятность «несусветной жары» в Москве

Эксперт Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что Москве удастся избежать «несусветной жары», с которой ранее столкнулись британцы и испанцы, - в столице в ближайшие дни будет не жарче плюс 30 градусов. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

В Британии ранее был установлен температурный рекорд - в районе аэропорта Хитроу после полудня зафиксировали 40,2 градуса жары, там плавились взлетные полосы. В стране ввели самый высокий, «красный» уровень опасности из-за погоды.

В Испании в результате жары погибли более 350 человек, местами температуры в стране достигали рекордных 43,3 градуса.

Вильфанд отметил, что июльская погода вернется в Москву в пятницу, 22 июля, но столица окажется в самом конце «отрога высокого давления», поэтому слишком жарко не будет.

В пятницу воздух в городе прогреется до плюс 25-27 градусов, в субботу, 23 июля, - до плюс 27-29 градусов, а в воскресенье, 24 июля, будет максимум 30 градусов.