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30 минут назад

В Гидрометцентре оценили вероятность «несусветной жары» в Москве

Алиса Селезнёва

Эксперт Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что Москве удастся избежать «несусветной жары», с которой ранее столкнулись британцы и испанцы, - в столице в ближайшие дни будет не жарче плюс 30 градусов. Об этом сообщает ТАСС.

Оценена вероятность «несусветной жары» в Москве
Фото: ТАССТАСС

В Британии ранее был установлен температурный рекорд - в районе аэропорта Хитроу после полудня зафиксировали 40,2 градуса жары, там плавились взлетные полосы. В стране ввели самый высокий, «красный» уровень опасности из-за погоды.

В Испании в результате жары погибли более 350 человек, местами температуры в стране достигали рекордных 43,3 градуса.

Вильфанд отметил, что июльская погода вернется в Москву в пятницу, 22 июля, но столица окажется в самом конце «отрога высокого давления», поэтому слишком жарко не будет.

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В пятницу воздух в городе прогреется до плюс 25-27 градусов, в субботу, 23 июля, - до плюс 27-29 градусов, а в воскресенье, 24 июля, будет максимум 30 градусов.

«Несусветной жары, как в Великобритании или Испании, не будет. Будет хорошая летняя погода», - заключил ученый.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
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