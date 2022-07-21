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41 минуту назад

Названа победительница конкурса «Мисс Москва - 2022»

News.ru

Победительницей конкурса «Мисс Москва — 2022» стала переводчица Анна Янкова. Финал 26-го столичного конкурса красоты и талантов прошёл в Московском концертном зале «Известия Hall». Об этом сообщает РИА Новости.

Названа победительница конкурса «Мисс Москва - 2022»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Янкова Анна — победительница этого года, — объявил ведущий конкурса Артём Шалимов.

В отдельный номинациях победительницами стали психолог Инна Лепилина ( «Московская красавица — 2022»), спортсменка Алёна Акимова («Краса Москвы — 2022»), студентка медвуза Софья Раскина («Мисс Юная Москва — 2022»).

Всего в куонкурсе участвовали 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет. Победительница получает право представить столицу на фестивале «Краса России», который состоится 27 октября в Сочи.

Самая скандальная королева красоты

17 июня в столице Армении Ереване прошёл конкурс красоты «Мисс СНГ — 2022», в котором за титул боролись 23 участницы с постсоветского пространства, победившие в региональных отборах. Победительницей стала представительница Казахстана Диана Перханова. Второе место досталось Эмми Мхитарян из Грузии, на третьем месте эстонская красавица Карина Низинкая. Самую красивую девушку выбирали члены жюри из 13 стран.

Новости Москвы,Артем Шалимов,
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