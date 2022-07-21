Названа победительница конкурса «Мисс Москва - 2022»

Победительницей конкурса «Мисс Москва — 2022» стала переводчица Анна Янкова. Финал 26-го столичного конкурса красоты и талантов прошёл в Московском концертном зале «Известия Hall». Об этом сообщает РИА Новости.

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Янкова Анна — победительница этого года, — объявил ведущий конкурса Артём Шалимов.

В отдельный номинациях победительницами стали психолог Инна Лепилина ( «Московская красавица — 2022»), спортсменка Алёна Акимова («Краса Москвы — 2022»), студентка медвуза Софья Раскина («Мисс Юная Москва — 2022»).

Всего в куонкурсе участвовали 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет. Победительница получает право представить столицу на фестивале «Краса России», который состоится 27 октября в Сочи.