В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 56.48EUR 57.11
Войти в почту
27 минут назад

Краснокнижную пустельгу обнаружили рядом с Кутузовским проспектом

Вечерняя Москва

Жители столицы зафиксировали в доме, расположенном рядом с Кутузовским проспектом, пустельгу. Птица занесена в Красную книгу Москвы. Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Краснокнижную пустельгу обнаружили рядом с Кутузовским проспектом
Фото:  Telegram / Городское хозяйство Москвы Telegram / Городское хозяйство Москвы

— Обычно пустельга обитает на природных территориях. Но не прочь жить и по соседству с человеком — зачастую птицы селятся под крышами домов, могут занять гнезда ворон и даже цветочные горшки на балконах, — говорится в сообщении.

Отмечается, что пернатая относится к виду соколов и схожа по размеру с голубем. Она питается в основном мелкими грызунами, ящерицами, насекомыми и птицами. В Красную книгу Москвы пустельга занесена под третьей категорией редкости. На территории столицы она является уязвимым видом, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого стало известно, что водяную полевку, занесенную в Красную книгу Москвы, заметили в природно-историческом парке «Царицыно». Летом водяные полевки питаются тростниками, камышами и кубышками, прикорневыми частями растений, корой молодых деревьев, изредка — моллюсками и насекомыми.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители