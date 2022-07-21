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1 час назад

Новый автобусный рейс между Москвой и Геленджиком запустят с 23 июля

Агентство «Москва»

Новый автобусный рейс в Геленджик со столичного автовокзала «Саларьево» будет запущен с 23 июля 2022 года, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Между Москвой и Геленджиком запустят новый автобусный рейс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С 23 июля открываем новый автобусный рейс с автовокзала «Саларьево» в Геленджик. Поездки будут максимально комфортными и безопасными благодаря: комфортным современным автобусам «Setra»; профессиональным водителям Мосгортранса, которые меняются в пути; всего 24 часам в дороге», - говорится в сообщении.

Уточняется, что билеты можно купить в приложении «Метро Москвы», в кассах всех столичных автовокзалов и автостанций, в дополнительных кассах на станциях метро «Павелецкая», «Саларьево» и «Орехово», а также на сайте столичного метрополитена в разделе «Как оплатить».

В Дептрансе отметили, что билеты на обратные рейсы доступны на всех автовокзалах и автостанциях Москвы, в дополнительных кассах и на Верхнем автовокзале Геленджика по адресу: ул. Объездная, д. 3.

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