Между Москвой и Геленджиком запустят новый автобусный рейс

Новый автобусный рейс в Геленджик со столичного автовокзала «Саларьево» будет запущен с 23 июля 2022 года, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

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«С 23 июля открываем новый автобусный рейс с автовокзала «Саларьево» в Геленджик. Поездки будут максимально комфортными и безопасными благодаря: комфортным современным автобусам «Setra»; профессиональным водителям Мосгортранса, которые меняются в пути; всего 24 часам в дороге», - говорится в сообщении.

Уточняется, что билеты можно купить в приложении «Метро Москвы», в кассах всех столичных автовокзалов и автостанций, в дополнительных кассах на станциях метро «Павелецкая», «Саларьево» и «Орехово», а также на сайте столичного метрополитена в разделе «Как оплатить».