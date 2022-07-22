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19 минут назад

Количество прокатных электросамокатов в Москве увеличилось на 40% за год

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Число прокатных электросамокатов в Москве за год увеличилось на 40% и достигло 35 тыс. Об этом заявили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Количество прокатных электросамокатов в Москве увеличилось на 40%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Большая часть поездок на самокатах — свыше 70% — проходит по транспортному сценарию. Самокаты арендуют, чтобы доехать до метро, остановки и для коротких поездок внутри и между районами», — приводят сообщение «Известия».

В ведомстве уточнили, что в этом сезоне электросамокатами в Москве воспользовались более 1,5 млн человек, всего было совершено свыше 12 млн поездок.

Ранее председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в беседе с НСН прокомментировал идею обязать владельцев электросамокатов сдавать экзамен на знание ПДД.

Новости Москвы,Владимир Соколов,
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