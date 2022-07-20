В Москве и области прозвучат сигналы о чрезвычайной ситуации

Утром и днем в среду, 20 июля, в Москве прозвучат сирены, сигнализирующие о чрезвычайной ситуации, - в городе пройдет проверка готовности систем оповещения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В мэрии подчеркнули, что речь идет о ежегодной плановой проверке.

С 10:40 до 12:00 в разных районах Москвы будут включаться сирены и заработают громкоговорители с сообщением «Внимание всем!». Сигналы не продлятся дольше одной минуты.

В эфире телеканалов и радио появится сообщение «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!».

В мэрии подчеркнули, что такие тренировки нужны, чтобы вовремя информировать горожан и сотрудников экстренных служб о ЧС, в том числе природного и техногенного характера.

Аналогичная проверка пройдет в Подмосковье в этот же день, 20 июля, с 10:30 до 13:00.