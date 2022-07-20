Москвичи выберут самый красивый мост столицы

Москвичи в проекте "Активный гражданин" смогут проголосовать за самый красивый мост. Выбрать можно до пяти из 11 ответов или предложить свой вариант, сообщается в среду на портале мэра Москвы.

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"Москва может претендовать на звание столицы самых красивых мостов. В городе их множество: автомобильных, железнодорожных и пешеходных. Проголосовать за самый красивый мост москвичам предлагают в проекте "Активный гражданин", в новом голосовании из серии "Лето активного гражданина". Например, Живописный мост - самый высокий вантовый мост в Европе и единственный подобный в Москве. Технологию вантового строительства использовали, чтобы создать максимально большой пролет, под которым будут свободно проходить суда", - говорится в сообщении.

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В парке "Зарядье" находится парящий мост. По сути, это большая смотровая площадка, возвышающаяся над Москвой-рекой. С нее можно увидеть храм Василия Блаженного, Спасскую башню, колокольню Ивана Великого и Средние торговые ряды. Единственный подвесной мост в Москве - Крымский. Его возвели в 1938 году, а в 2001 провели его масштабную реконструкцию. В 2007 году Крымский мост включили в реестр охраняемых объектов культурного наследия города.

"Мост Богдана Хмельницкого соединяет территорию у Киевского вокзала с улицей Плющихой и Саввинской набережной. Прямо на мосту проводят культурные мероприятия, фестивали, конкурсы и выставки. Несколько лет назад там был установлен мировой рекорд по количеству одновременно целующихся пар. Пешеходный Патриарший мост, соединяющий Пречистенскую и Берсеневскую набережные, открыли в 2004 году. Он стилизован под традиционную архитектуру мостов XIX века. Авторами проекта были архитектор Михаил Посохин и художник Зураб Церетели, которые перед этим занимались восстановлением храма Христа Спасителя", - отмечается на портале.