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38 минут назад

Тренировочный центр Nike Box в Парке Горького в Москве закрылся

Москва24

Американский бренд Nike закрыл культурно-спортивный центр Nike Box MSK в Парке Горького в Москве, где проходили бесплатные спортивные тренировки.

Тренировочный центр Nike Box в Парке Горького закрылся
Фото:  youtube.com/Nike Moscow youtube.com/Nike Moscow

"Nike Box закрыт", – сообщается на сайте парка.

Ранее Nike сообщила о решении полностью покинуть рынок РФ. В компании отметили, что магазины, которые ранее были временно закрыты, работу больше не возобновят.

О грядущем закрытии магазинов президент IRG Тихон Смыков заявлял еще в мае. Уход компании он объяснил тем, что в обозримом будущем Nike не сможет организовать поставки товаров в Россию и по мере исчерпания запасов будет вынуждена закрыть магазины.

В свою очередь, PR-директор IRG Людмила Семушина отмечала, что поставки продукции Nike приостановлены, а сам товар находится в дефиците. Директор ретейл-департамента Core.XP Марина Малахатько заявила, что, по ее мнению, непродление соглашения с IRG в целом может означать уход Nike с российского рынка.

В марте Nike заявила, что не может гарантировать доставку товаров покупателям из России.

Новости Москвы,Тихон Смыков,Людмила Семушина,Марина Малахатько,
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