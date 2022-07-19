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1 час назад

Станция метро появится в Гольянове

Москва24

Станцию метро планируют построить в районе Гольяново Восточного административного округа Москвы. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Уточняется, что станция станет конечной на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена. Ее построят на пересечении Усурийской и Сахалинской улиц.

Станцию оборудуют двумя вестибюлями. Пассажиры смогут выйти из подземки на обе стороны Усурийской улицы, воспользовавшись подземными переходами.

Ранее стало известно, что готовность тоннелей между станциями "Вавиловская" и "Новаторская" составляет 70%. Проходку ведут тоннелепроходческие щиты "Марина" и "Ольга". Строительство каждой из станций завершено на 10%.

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