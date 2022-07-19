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1 час назад

Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей 23 июля

ТАССиещё 2

Федеральная служба охраны (ФСО) предупредила о закрытии для посетителей Мавзолея Ленина на один день.

Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей 23 июля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В связи с подготовкой и проведением на Красной площади торжественных мероприятий, посвященных выпуску офицеров Московского общевойскового командного орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменного училища Минобороны России, 23 июля 2022 года допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - сообщили ТАСС в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО.

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