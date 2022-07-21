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45 минут назад

Москвичи начали переезжать в 36 новостроек по реновации с начала года

Вечерняя Москваиещё 16

В рамках программы реновации с начала этого года жители столицы начали переезжать в квартиры в 36 новостройках. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман в четверг, 21 июля.

Москвичи начали переезжать в 36 новостроек по реновации с начала года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим МишинПресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

— В первой половине этого года более 18 тысяч москвичей начали переезд в 36 новостроек по программе реновации. Наибольшее число переселений приходится на три округа: Юго-Восточный, Южный и Северо-Восточный, — рассказал он.

Так, в настоящее время свыше 2,2 тысячи человек заселяются в семь домов на юго-востоке Москвы, а на юге и северо-востоке — более 4,6 тысячи.

По словам руководителя столичного Росреестра Игоря Майданова, с начала года 41 дом по программе реновации общей площадью более 860 тысяч квадратных метров (включая жилые и нежилые помещения) в 10 административных округах поставлены на учет, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в районе Бирюлево Восточное специалисты возведут жилой дом на 108 квартир по программе реновации.

Новости Москвы,Максим Гаман,Игорь Майданов,Росреестр,Правительство Москвы,
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