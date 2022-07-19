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36 минут назад

«Хоровод циклонов»: метеоролог объяснил аномальную погоду в Москве

Алиса Селезнёва

Метеоролог Александр Шувалов рассказал, что в ближайшие дни в Москве будет дождливо и холодно из-за «хоровода циклонов». Об этом сообщает NEWS.ru.

Метеоролог объяснил аномальную погоду в Москве
Фото: unsplash.comunsplash.com

По прогнозу Шувалова, во вторник, 19 июля, в столице пройдут проливные дожди и будет дуть порывистый ветер. Он посоветовал не оставлять машины рядом с деревьями и линиями электропередачи.

В среду, 20 июля, ливень окажется еще сильнее и похолодает до плюс 18 градусов.

Шувалов отметил, что летние температуры вернутся в столичный регион не раньше выходных 23-24 июля.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее заявил, что 18 июля стал одним из самых холодных дней месяца. Температуры в Москве не поднимались выше 18 - 20 градусов тепла, в области - плюс 17 - 21 градуса. Порывы ветра достигали 15 - 17 метров в секунду.

Вторник, 19 июля, по словам Вильфанда, также ожидается «мрачным»: солнце появится лишь ненадолго.

В среду, 20 июля, станет на один-два градуса теплее. К пятнице, 22 июля, воздух прогреется до плюс 22 - 24 градусов. До плюс 26 градусов температуры дойдут только на выходных, но яркого солнца не будет, прогнозировал Вильфанд.

Новости Москвы,Погода,Александр Шувалов,Роман Вильфанд,
18+
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