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40 минут назад

ВДНХ приглашает на образовательный марафон «PROМозг»

Mos.ru

Его участники узнают, как менялось представление о человеческом мозге со временем, как на мозг влияют чтение и космические полеты, а также чего можно достичь силой мысли.

ВДНХ приглашает на образовательный марафон «PROМозг»
Фото: Ю. Иванко. Mos.ruЮ. Иванко. Mos.ru

С 22 июля по 2 августа на ВДНХ пройдет образовательный марафон «PROМозг», приуроченный к Всемирному дню мозга. Мероприятия состоятся на пяти площадках выставки. Участие бесплатное, но необходима регистрация.

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Просветительский марафон откроется 22 июля в 19:30 лекцией «Что происходит с мозгом человека в космическом полете» в центре «Космонавтика и авиация». Слушатели узнают результаты космических и наземных экспериментов, посвященных влиянию невесомости на мозг человека. Эту тему начали изучать только в последнее время. Вопросы можно будет задать Елене Томиловской, кандидату биологических наук, ведущему научному сотруднику Института медико-биологических проблем Российской академии наук и действительному члену Международной академии астронавтики.

24 июля в 12:00 начнется лекция «Горе от ума: что и как наши предки думали про мозг». Ее проведет в музее «Слово» историк и писатель Дмитрий Тараторин. На лекции расскажут, что о мозге думали историки и философы, литераторы и политики и почему в древности считали, что люди думают сердцем.

Лекция «Читать или не читать? Что мозг думает об этом» состоится 30 июля в 15:00 в павильоне «Книги» «Росизо». Кандидат филологических наук сотрудник центра языка и мозга Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Светлана Дорофеева расскажет, почему обезьяна никогда не сможет прочитать книгу, как работает синтаксическая и смысловая обработка текста, какие области человеческого мозга отвечают за быстрое распознавание знакомых слов, а какие — за соотнесение букв и звуков.

31 июля в 13:00 на лекции «Активность мозга: на что способна сила мысли» в музее «Биотех» обсудят, что наука знает об активности мозга на данный момент. Можно ли по этой активности понять, что думает человек, и использовать силу клеток, чтобы управлять различными устройствами, например включать свет? Ответы на эти научно-фантастические вопросы даст Ольга Сварник, кандидат психологических наук и ведущий научный сотрудник Института психологии Российской академии наук.

Последней лекцией марафона станет «Мозг. Потребности и эмоции», которую прочитают 2 августа в 19:00 в лектории павильона «Рабочий и колхозница». Доктор биологических наук и профессор МГУ Вячеслав Дубынин расскажет о биологических потребностях человека, связанных с ними мозговых центрах, гормонах и нейромедиаторах. Слушатели узнают о витальных реакциях организма, процессах социального взаимодействия, а также о возможных нарушениях деятельности центров биологических потребностей и эмоций.

Марафон «PROМозг» пройдет в рамках культурно-просветительской программы «Знание. ВДНХ». Следить за всеми мероприятиями проекта можно на официальном сайте.

Всемирный день мозга отмечается ежегодно 22 июля. Он был учрежден в 2014 году Всемирной федерацией неврологии, чтобы напомнить людям о важности здоровья мозга и популяризовать знания о нервной системе человека.

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