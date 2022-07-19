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39 минут назад

Названы московские вузы с самыми высокооплачиваемыми выпускниками

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Два московских вуза заняли первые места в рейтинге, составленном на основании размера зарплат выпускников в сфере юриспруденции в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob, появившиеся в распоряжении «Мосленты».

Названы московские вузы с самыми высокооплачиваемыми выпускниками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, на первом месте оказался Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ. Средняя заработная плата его выпускников за год выросла на 25 тысяч рублей и достигла 150 тысяч рублей в месяц. Средний балл выпускников по ЕГЭ составляет 97,4 балла, а 97 процентов выпускников остаются жить и работать в Москве.

Вторую строчку рейтинга с аналогичным приростом среднего заработка занял Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, ежемесячный уровень дохода его выпускников в среднем составляет 145 тысяч рублей в месяц.

В десятку лучших вузов столицы по уровню заработков выпускников также вошли Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Финансовый университет при Правительстве РФ, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, Всероссийская академия внешней торговли, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Российский университет дружбы народов (РУДН) и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНГХиГС).

Ранее стало известно, что более половины россиян заявили о готовности оплачивать высшее образование детям.

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