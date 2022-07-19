Названы московские вузы с самыми высокооплачиваемыми выпускниками

Два московских вуза заняли первые места в рейтинге, составленном на основании размера зарплат выпускников в сфере юриспруденции в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob, появившиеся в распоряжении «Мосленты».

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Так, на первом месте оказался Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ. Средняя заработная плата его выпускников за год выросла на 25 тысяч рублей и достигла 150 тысяч рублей в месяц. Средний балл выпускников по ЕГЭ составляет 97,4 балла, а 97 процентов выпускников остаются жить и работать в Москве.

Вторую строчку рейтинга с аналогичным приростом среднего заработка занял Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, ежемесячный уровень дохода его выпускников в среднем составляет 145 тысяч рублей в месяц.