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37 минут назад

Раскрыты подробности реставрации памятника Минину и Пожарскому в Москве

Мослентаиещё 2

Установленный в 1818 году на Красной площади памятник руководителям народного ополчения Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому переживает самую серьезную реставрацию за все время. Подробности проводимых работ раскрыл «Мосленте» главный архитектор проектов реставрационной мастерской «Наследие-Проект» Алексей Жданов.

Раскрыты подробности реставрации памятника Минину и Пожарскому в Москве
Фото: Государственный исторический музейГосударственный исторический музей

Специалист объяснил, что скульптуру не стараются полностью обновить. У знаменитого памятника есть своя история, и его лишь стараются «привести в приемлемое состояние», устранив возможность аварийных ситуаций.

«После изготовления памятника процентов 80 его заполнения было изъято, но что-то достать не успели, так и оставили, из-за чего в свое время случился разрыв внешней оболочки скульптуры. Из полостей сидящего князя Пожарского и стоячей ростовой фигуры Кузьмы Минина мы извлекли порядка 500 килограммов формовочной массы. Из князя доставать ее было проще, потому что там не было закрытых участков. А вот фигура Минина снизу запаяна», — рассказал Жданов.

Специалист сообщил, что на данный момент закончена реставрация барельефов. Осталось завершить работы по нанесению защитно-декоративного покрытия, заделать швы, обновить каменный постамент и установить на место буквы памятной надписи. Кроме того, имеются планы по восстановлению утраченного элемента шлема Пожарского.

«Вскоре мы приступим к демонтажу павильона и его фундамента. Эти работы займут около месяца. А дальше займемся реставрацией элементов отмостки и работами по благоустройству территории памятника», — добавил архитектор. Торжественное возложение цветов к обновленному монументу запланировано 4 ноября.

Новости Москвы,Кузьма Минин,Дмитрий Пожарский,Алексей Жданов,
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