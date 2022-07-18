Раскрыты подробности реставрации памятника Минину и Пожарскому в Москве

«После изготовления памятника процентов 80 его заполнения было изъято, но что-то достать не успели, так и оставили, из-за чего в свое время случился разрыв внешней оболочки скульптуры. Из полостей сидящего князя Пожарского и стоячей ростовой фигуры Кузьмы Минина мы извлекли порядка 500 килограммов формовочной массы. Из князя доставать ее было проще, потому что там не было закрытых участков. А вот фигура Минина снизу запаяна», — рассказал Жданов.