Три исторических дома отремонтируют в столице

Они находятся во 2-м Павловском переулке, на Пречистенке и в Староконюшенном переулке.

Фото: М. Денисова. Mos.ru М. Денисова. Mos.ru

Три дома, в которых жили знаменитые литераторы, отремонтируют. Здания расположены во 2-м Павловском переулке, на Пречистенке и в Староконюшенном переулке.

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Фонд капитального ремонта Москвы бережно сохраняет исторический портрет каждого дома. Чтобы восстановить первозданную красоту зданий, разрабатывают уникальные проекты, учитывающие все особенности объектов. Специалисты используют современные материалы и передовое оборудование, чтобы детально и бережно воссоздать все декоративные элементы и колористические решения.

Дом 3 во 2-м Павловском переулке построили в 1910 году в неоклассическом стиле. В нем уже завершается ремонт фасада, крыши, подвала, а также замена внутридомовых инженерных систем. Историческое колористическое решение здания сохранили: дом покрасили в ванильно-бежевый цвет с белыми акцентными деталями.

Помимо архитектуры, этот дом интересен и тем, что здесь жил один из выдающихся поэтов Серебряного века. С 1914 по 1915 год в этом доме арендовал две комнаты Сергей Есенин. Он жил здесь со своей первой гражданской женой Анной Изрядновой и их новорожденным сыном Юрием.

Дом 24/1 на Пречистенке не менее интересен — он связан с именем Михаила Булгакова и известен как калабуховский дом. Именно здесь жил профессор Преображенский из повести «Собачье сердце». До революции в доме 24\1 жили врачи Покровские — дяди Булгакова, один из которых стал прототипом того самого профессора. В 1916 году, оказавшись впервые в Москве, у них останавливался и сам писатель с женой. В 2022-м в рамках столичной программы капитального ремонта многоквартирных домов в первом подъезде этого дома заменили лифт. В августе заменят лифт и во втором подъезде. Новые лифты отвечают всем современным стандартам эстетики и комфорта.

Также в 2022 году начался капитальный ремонт и реставрация доходного дома, расположенного по адресу: Староконюшенный переулок, дом 33. Этот шедевр неоклассицизма — выявленный объект культурного наследия. Его построили в 1901 году для княгини Александры Козловской. Автором проекта стал легендарный зодчий Евгений Опуховский. Здесь проводится комплекс сложных работ, включающих восстановление фасада, крыши, подъездов, замену ряда инженерных систем. Специалисты проводят реставрационные работы и докомпоновку декора фасада, затем они нанесут финишный слой краски. Все работы ведутся под контролем специалистов Мосгорнаследия.