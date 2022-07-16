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1 час назад

Москвичка обнаружила луг в центре столицы

Мослента

Москвичка обнаружила луг в центре столицы. Фотографией находки, сделанной во время прогулки по Плющихе, она поделилась в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Москвичка обнаружила луг в центре столицы
Фото: UnsplashUnsplash

«Контрасты нашего города», — подписала снимок автор, намекая на так же попавшие в кадр небоскребы делового центра «Москва-Сити».

«Хорошие контрасты», «Лужок в Москве! Реально!» — отреагировали на ее пост юзеры.

Одна из пользовательниц обратила внимание на эффектно вписывающийся в пейзаж угол храма Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке и напомнила, что именно там в 1901 году писатель Антон Чехов венчался со своей супругой Ольгой Книппер.

Другой участник дискуссии посчитал, что рассказчица зря рассекретила место, и предположил, что в ближайшее время луг могут скосить.

«Вряд ли, там всегда поле», — ответили ему.

По словам еще одного фолловера, луг находится на территории посольства Йемена в Москве, потому обнесен оградой.

«Если подниматься от Москвы-реки по одному из переулков Тружеников, можно увидеть табличку, где это написано», — пояснил он.

«А почему на этот лужок зимой снег со всех окрестных улиц складируют? Посольство не против?» — спросили его.

«Думаю, там даже рады. В Йемене-то со снегом не очень», — отшутился юзер.

Ранее в стене Бахрушинского музея в Москве во время реставрационных работ был обнаружен замурованный шкаф с музыкальными пластинками. Дореволюционные пластинки 1900–1910 годов раньше стояли на учете в музее, но в начале 60-х были списаны как утерянные.

Новости Москвы,Ольга Книппер,Антон Чехов,
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