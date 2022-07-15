Москва вышла в лидеры среди "миллионников" по "индексу шаурмы"

«Победила Москва — при средней зарплате в 121 тысячу рублей и шаурме по 298 рублей можно купить 406 порций жареного на гриле мяса в лаваше. На второе место вышел Красноярск, опередив Петербург, — в самом восточном из российских миллионников на среднюю зарплату можно купить 319 порций, а в Северной столице — 302», — указано в исследовании геосервиса 2ГИС.