Фестиваль "Маяковский Fest 2022" впервые пройдет на ВДНХ с 19 по 24 июля в честь 129-летия со дня рождения поэта. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы Портал мэра и правительства Москвы

Спектакль "Я САМаяковский" по мотивам произведений поэта покажут 19 июля в 19:00 в павильоне "Рабочий и колхозница". На следующий день в Доме культуры ВДНХ пройдет лекция "Зайдите через тысячу лет, там поговорим, или Триумф и трагедия Владимира Маяковского".

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Для детей от шести до 10 лет в музее славянской письменности "Слово" проведут квест "Поэты Серебряного века – детям: Маяковский, Черный, Хармс" в 16:00 21 июля. Позднее, в 19:00, в Музее кино пройдет лекция "Футуристы выходят на экран, или Как Владимир Маяковский покорял кинематограф". После лекции пройдет показ короткометражного фильма "Барышня и хулиган" с участием Маяковского.

Творческое художественное занятие "Рисуем как футуристы" пройдет в 16:00 22 июля возле декоративной башни-колонны Эль Лисицкого. Вечером того же дня в павильоне "Книги" – Государственном музейно-выставочном центре "Росизо" состоится лекция "Модный Владимир Маяковский, или Как Лиля Брик остригла и переодела поэта".

На лекции "Музы Владимира Маяковского, или Почему романтичность не звучит сентиментально", которая пройдет в 13:00 23 июля, слушателям расскажут о женщинах, вдохновлявших поэта. Завершит фестиваль поэтический вечер "В. Маяковский. Смерть при жизни и жизнь после смерти", который пройдет в 16:30 24 июля на крыше павильона "Рабочий и колхозница".