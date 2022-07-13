Собянин поручил продолжить мониторинг и ликвидацию самостроя в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин по итогам заседания президиума правительства Москвы поручил продолжить постоянный мониторинг самостроя и оперативно принимать меры по ликвидации незаконных объектов, сообщили в пресс-служба мэра и правительства столицы.

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"Правительство Москвы продолжит постоянный мониторинг территории города с целью выявления и ликвидации самовольных построек. Соответствующее поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин по итогам рассмотрения данного вопроса на заседании президиума правительства Москвы. На заседании президиума правительства Москвы перечень выявленных объектов самостроя (объектов недвижимого имущества, созданных на земельных участках, не предоставленных для целей строительства (реконструкции) был дополнен 50 новыми объектами, подлежащими сносу", - заявили в пресс-службе.

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Там напомнили, что в 2011-2017 годах правительство Москвы ликвидировало значительную часть незаконных построек, возведенных в предыдущие десятилетия. В настоящее время острота проблемы значительно снизилась, в том числе благодаря постоянному мониторингу территории города и оперативному принятию мер по ликвидации самостроя. Эффективно бороться с самостроем позволяет использование высокотехнологичных инструментов и методов контроля объектов недвижимости, включая квадрокоптеры и алгоритмы искусственного интеллекта. За последние годы доля дистанционного выявления новых самовольных построек выросла до 80%, рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что всего, начиная с 2011 года государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы выявила 34 тысячи объектов самовольного строительства общей площадью порядка 10 миллионов квадратных метров. Из них демонтировано порядка 4,9 миллиона квадратных метров самостроя. Порядка половины незаконных объектов были ликвидированы собственниками в добровольном порядке после получения соответствующих предписаний органов исполнительной власти либо судебных решений. Свыше 900 выявленных объектов самостроя общей площадью 2,3 миллиона квадратных метров были приведены в соответствие с градостроительными нормами и таким образом утратили признаки самостроя. Общая сумма штрафов, уплаченных владельцами этих объектов в бюджет города Москвы, составила порядка 18,3 миллиарда рублей.