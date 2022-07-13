Собянин поручил продолжить мониторинг и ликвидацию самостроя в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды лауреатам премии города 2022 года в области архитектуры и градостроительства. Церемония прошла в белом зале столичной мэрии, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

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«Очень важно создавать объекты, которыми будете вы гордиться и будут гордиться ваши дети, внуки. И в целом город, его развитие во многом зависят от того, как он выглядит, как он воспринимается людьми, насколько в нем комфортно жить. От этого зависят дальнейшие инвестиции и отношение к нему жителей, все дальнейшее развитие», - сказал Собянин в ходе церемонии награждения.

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Мэр напомнил, что в 2021 году в Москве было построено 16 млн кв. м недвижимости. По его словам, этот объем сопоставим с отдельным городом, таким как Смоленск.

«Если сложить эти города, которые каждый год мы строим, то мы строим, по сути дела, новую Москву. И построив сегодня, все это будет служить века, и наши внуки, правнуки, потомки будут смотреть на все эти сооружения и говорить: «Кто это сделал? Что это такое?». Некоторые будут смотреть с восхищением. На ваши объекты, я думаю, будут смотреть с позитивными эмоциями и говорить вам спасибо», - сказал Собянин.

Мэр отметил, что в области градостроительства используются новые технологии, у появляющихся в столице объектов уникальный архитектурный стиль, в том числе у станций метро, социальных и спортивных объектов, жилых домов.

«Я хотел от имени москвичей сказать вам огромное спасибо за ваши работу, труд, таланты, которые вы вкладываете в наш город. Спасибо. Поздравляю с премиями», - добавил Собянин.

Награды вручались в нескольких номинациях. Группы архитекторов получили награды в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение проекта высотного комплекса» за многофункциональный жилой комплекс на Багратионовском проезде и в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение многоквартирного жилого дома по программе реновации» за жилой дом в Красносельском районе на ул. Русаковская.

Также премии удостоены специалисты в номинациях «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта социальной и спортивной инфраструктуры» за реконструкцию дворца спорта «Лужники», в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта транспортной инфраструктуры» за станционный комплекс «Потапово» («Новомосковская») с пристанционными сооружениями», в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта коммерческой недвижимости» за подземный многофункциональный торговый комплекс в составе транспортно-пересадочного узла «Павелецкий».

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, ежегодно присуждается до пяти премий в размере 1 млн руб. каждая за лучшие архитектурно-градостроительные решения городских объектов различного назначения. По решению мэра столицы, с 2023 года количество номинаций будет увеличено до 12.