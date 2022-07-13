Раскрыты подробности празднования Дня города в Москве

В День города в Москве выступит хор проекта «Московское долголетие». Подробности празднования 875-летия столицы раскрыли на официальном сайте градоначальника.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В июне в городских парках начали проводить уроки по хоровому пению. Концертный репертуар разучивают около 700 горожан старшего поколения, в рамках проекта открыто 35 групп. К занятиям могут присоединиться все желающие.

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В концертную программу участников «Московского долголетия» войдут около 10 композиций, среди которых гимн Москвы, «Вечерний звон», «Подмосковные вечера» и «Выйду ночью в поле с конем». Главный хормейстер Николай Макаров сообщил, что каждая группа полностью разучит репертуар до конца лета. Первая сводная репетиция участников состоялась в Екатерининском парке.

«У меня прекрасные впечатления после первой репетиции. Участники уже проделали большую работу, и думаю, что в День города зрители увидят не хор любителей, а профессиональный коллектив. Вместе с москвичами старшего поколения хотим всем доказать, что петь умеет каждый человек, главное — это желание и немного усердия в подготовке», — рассказал Макаров.

На занятиях москвичи старшего поколения работают над постановкой дыхания, звукоизвлечением, осваивают приемы и техники хорового пения и изучают основы сольфеджио под руководством профессиональных педагогов.

«На встречах мы пользуемся партитурами, по которым научили петь преподаватели. Также очень радует, что репетируем в парке, этого не хватало зимой, приходилось заниматься вокалом в замкнутом пространстве, а здесь такое прекрасное звучание», — поделилась подробностями уроков частница проекта «Московское долголетие» Елена Марченко.

Заммэра по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова отметила, что участники «Московского долголетия» могут выбирать удобный для себя формат занятий.

«Те, кто летом живет на даче, часто выбирают онлайн-формат, чтобы было удобно совмещать все свои дела. Очень много участников любят заниматься на свежем воздухе, в городских парках», — пояснила она.