Иван Рудин займет пост гендиректора концертного зала "Зарядье"

Руководитель Московского государственного симфонического оркестра, пианист и дирижер Иван Рудин сменит Ольгу Жукову на посту гендиректора московского концертного зала "Зарядье". Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента культуры.