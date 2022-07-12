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25 минут назад

Иван Рудин займет пост гендиректора концертного зала "Зарядье"

ТАСС

Руководитель Московского государственного симфонического оркестра, пианист и дирижер Иван Рудин сменит Ольгу Жукову на посту гендиректора московского концертного зала "Зарядье". Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента культуры.

Иван Рудин займет пост гендиректора концертного зала "Зарядье"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Пианист и дирижер Иван Рудин займет пост генерального директора концертного зала "Зарядье". <…> Дирижер работает с такими выдающимися артистами, как Юрий Башмет, Наталия Гутман, Александр Лазарев, Юстус Франц, Маргарет Прайс, Владимир Крайнев, Эдуард Бруннер, Дмитрий Лисс, Изаи квартет и другими", - сообщили в департаменте.

Новости Москвы,Маргарет Прайс,Владимир Крайнев,Ольга Жукова,Дмитрий Лисс,Александр Лазарев,Юрий Башмет,
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