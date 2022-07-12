Иван Рудин займет пост гендиректора концертного зала "Зарядье"

Руководитель Московского государственного симфонического оркестра, пианист и дирижер Иван Рудин сменит Ольгу Жукову на посту гендиректора московского концертного зала "Зарядье". Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного департамента культуры.
"Пианист и дирижер Иван Рудин займет пост генерального директора концертного зала "Зарядье". <…> Дирижер работает с такими выдающимися артистами, как Юрий Башмет, Наталия Гутман, Александр Лазарев, Юстус Франц, Маргарет Прайс, Владимир Крайнев, Эдуард Бруннер, Дмитрий Лисс, Изаи квартет и другими", - сообщили в департаменте.