В Москве в 15-й раз пройдет фестиваль «Спасская башня»

Москва готовится к юбилейному XV Международному военно-музыкальному фестивалю «Спасская башня». C 26 августа по 4 сентября на главной площади города развернется красочное шоу: зрители увидят выступления лучших российских и зарубежных военно-оркестровых коллективов.

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Все вечерние представления по традиции завершит грандиозный салют. Организаторы обещают удивить публику новыми номерами, уникальными программами и технологиями. За многолетнюю историю фестиваля свое мастерство успели продемонстрировать 160 коллективов из 54 стран. «Спасская башня» стала крупнейшим международным культурным проектом России и вошла в тройку самых известных военно-музыкальных фестивалей мира. Кроме вечерних шоу, организаторы подготовили немало интересных мероприятий.

В рамках специального проекта дирекции фестиваля «Спасская башня» «Военные оркестры в парках» коллективы выступят на железнодорожных вокзалах Москвы, в парках и скверах столицы. Они исполнят классическую и эстрадную музыку, народные и военные песни. Также в этом году состоится торжественное шествие участников на ВДНХ.