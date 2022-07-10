Дом Жолтовского на Смоленской площади отремонтируют до конца года

«Специалисты проводят масштабную реставрацию фасада и его сложного архитектурного декора, подъездов, а также ремонт подвальных помещений. Жилой дом был возведен по проекту архитектора Ивана Жолтовского в 1951 году и является памятником архитектуры», - говорится в сообщении.

Как дополняется в материале, в доме Жолтовского жили два легендарных спортсмена - Василий Трофимов и Всеволод Блинков. Оба не только входили в сборную СССР по футболу, но и играли в хоккей и хоккей с мячом. После окончания карьеры оба стали успешными тренерами. Всеволод Блинков работал с футбольными клубами, а под руководством Василия Трофимова сборная СССР по хоккею с мячом восемь раз выиграла чемпионат мира.