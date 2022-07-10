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2 часа назад

Дом Жолтовского на Смоленской площади отремонтируют до конца года

Агентство «Москва»

Капитальный ремонт в доме Жолтовского, расположенном по адресу: Смоленская площадь, д. 13/21, планируется завершить до конца 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Дом Жолтовского на Смоленской площади отремонтируют до конца года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Специалисты проводят масштабную реставрацию фасада и его сложного архитектурного декора, подъездов, а также ремонт подвальных помещений. Жилой дом был возведен по проекту архитектора Ивана Жолтовского в 1951 году и является памятником архитектуры», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе работ планируется расчистить и промыть слои краски и штукатурного слоя, лепной декор, заделать трещины и восстановить кирпичную кладку. Также специалисты обработают поверхности строительным антисептиком и обновят красочно-штукатурный слой.

Уточняется, что ремонтно-реставрационные работы на торце здания со стороны Проточного переулка завершаются. На главном фасаде специалисты уже восстановили рустовку на уровне нижних этажей, заканчивают ремонт венчающего карниза и рельефных панно.

Как дополняется в материале, в доме Жолтовского жили два легендарных спортсмена - Василий Трофимов и Всеволод Блинков. Оба не только входили в сборную СССР по футболу, но и играли в хоккей и хоккей с мячом. После окончания карьеры оба стали успешными тренерами. Всеволод Блинков работал с футбольными клубами, а под руководством Василия Трофимова сборная СССР по хоккею с мячом восемь раз выиграла чемпионат мира.

Новости Москвы,Василий Трофимов,
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