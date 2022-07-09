В столице с 11 по 17 июля пройдет Московская музейная неделя

Посетители могут попасть на «Фотобиеннале-2022» и увидеть личные вещи Петра I.

Фото: М. Денисова. Mos.ru М. Денисова. Mos.ru

С 11 по 17 июля в столице пройдет очередная акция «Московская музейная неделя». Как рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, в течение семи дней всех желающих приглашают бесплатно ознакомиться с экспозициями городских выставочных площадок. Расписание акции опубликовано на портале mos.ru. Электронный билет надо оформить там же или на официальном сайте учреждения. Программа проводится ежемесячно, ее график составляют на год вперед, поэтому запланировать визит можно заранее.

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«С 11 по 17 июля можно будет бесплатно посетить 39 музеев. Например, любителей истории ждут в “Царицыне” и “Коломенском”. Там гости узнают о жизни Москвы в разные эпохи. Среди экспонатов — костюмы, предметы быта и произведения искусства. Помимо этого, в акции участвуют культурные площадки, где представлены выставки работ именитых фотографов», — сообщила Наталья Сергунина.

Увидеть одну из самых больших картин в мире — 115 метров в длину и 15 метров в высоту — можно в музее-панораме «Бородинская битва» в понедельник, 11 июля. В этот же день вход в Старый Английский Двор в парке «Зарядье» тоже будет свободным.

Девять фотовыставок по одному билету можно посетить в «Мультимедиа-арт-музее» во вторник, 12 июля. До конца месяца здесь проходит «Фотобиеннале-2022», кураторы которого подготовили множество интересных фотоисторий. Одна из экспозиций посвящена проектам, которые состоялись в музее за четверть века, другая — публикациям, которые посетители выкладывали на своих страницах в социальных сетях. Также гости увидят работы студентов Московской школы фотографии и мультимедиа имени А. Родченко, смотрительницы музея Светланы Рословой и три серии фотографий Игоря Мухина — «Москва», «Париж», «Вена».

В среду, 13 июля, можно будет свободно посетить экспозиции в музее-заповеднике «Царицыно». Этот день запомнится не только приятной прогулкой по парку, но и посещением выставки «Москва и москвичи в эпоху Александра I». Избы по соседству с дворцами, розарии и огороды, скачки прямо на площадях города и охота на медведя — таким был город до страшного пожара 1812 года. На выставке представлены картины, скульптуры, фарфор, предметы быта и архивные документы.

В четверг, 14 июля, посетители недавно открывшегося выставочного пространства Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева в павильоне «Геология» на ВДНХ познакомятся с выставкой «12 признаков живого». Ее подготовили ученые-биологи совместно с художниками. Гости экспозиции увидят коллекции — минералы, муляжи овощей и фруктов редких сортов, а также арт-объекты современного искусства, большая часть которых была создана специально для выставки.

В пятницу, 15 июля, можно посетить музей-заповедник «Коломенское». Здесь стоит непременно заглянуть на выставку «Петр I. Мифы и легенды», посвященную 350-летию со дня рождения первого российского императора. В большом выставочном зале дворца царя Алексея Михайловича кураторы собрали более 120 предметов. На выходных гостей ждут в галерее Ильи Глазунова, Доме Гоголя, музеях К.Г. Паустовского и М.А. Булгакова и других.

Московская музейная неделя проводится в столице каждую третью неделю месяца. С начала года в рамках акции в культурных учреждениях побывали более 500 тысяч человек. В тройке лидеров по посещаемости — музей-заповедник «Царицыно», Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник, Музей Москвы.

Ознакомиться с расписанием, оформить бесплатный билет можно на официальных сайтах учреждений и на сайте mos.ru.