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1 час назад

Парад поездов стартовал в столичном метро в честь Дня транспорта

Вечерняя Москва

Парад ретропоездов стартовал в Московском метрополитене в честь Дня столичного транспорта. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в субботу, 9 июля.

Парад поездов стартовал в столичном метро в честь Дня транспорта
Фото: Департамент транспорта МосквыДепартамент транспорта Москвы

— Сегодня отмечаем День московского транспорта! Череду праздничных мероприятий с самого открытия метро начал Парад поездов на Кольцевой линии — ловите семь праздничных составов все выходные до 20:30 против часовой стрелки, — заявили в дептрансе.

9 июля столица отметит День московского транспорта. В праздничной программе — пятичасовое авторалли по центру Москвы, детские мастер-классы, советские игровые автоматы и настольные игры, турнир по шахматам и обучение для начинающих. Вечером всех гостей фестиваля ждет концертная программа, хедлайнером которой станет группа Pompeya. Кроме того, 9 июля будет организован бесплатный трансфер от метро «Университет».

Каким был первый транспорт столицы и какие еще мероприятия подготовили к празднику, «Вечерней Москве» рассказала директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

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